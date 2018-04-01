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США и Южная Корея проводят отложенные военные учения

Учения
10:26 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Южная Корея и США 1 апреля начали совместные военные учения, отложенные на время Олимпиады в Пхенчхане.

Южная Корея и США в воскресенье, 1 апреля, начали совместные военные учения, которые были отложены на время Олимпиады в Пхенчхане. В маневрах "Молодой орел" принимают участие более 10 тысяч американских и около 290 тысяч южнокорейских военных. Как сообщили в министерстве обороны в Сеуле, они продлятся около месяца, пишет DW.

В учениях "Молодой орел" задействованы наземные войска, военная авиация, военно-морские силы и спецподразделения. Ранее в них участвовало такое же количество военных.

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Американско-южнокорейские военные учения "Молодой орел", как и "Ключевая решимость, обычно проводятся ежегодно в марте. В 2018 году Вашингтон и Сеул решили их отложить на время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр в южнокорейском Пхенчхане. Маневры "Ключевая решимость" должны начаться в середине или конце апреля и продлятся две недели.

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Новости мира, Молодой орел, Совместные военные учения, США, Южная Корея.
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