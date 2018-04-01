Пожар в тюрьме Венесуэлы: задержаны пятеро полицейских

В Венесуэле задержали 5 полицейских после гибели 68 человек в тюрьме в результате бунта и пожара отдела полиции в центре Валенсии.

Об этом написал генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Сааб в Twitter.

"Прокуратура выдала ордер на арест пятерых полицейских PoliCarabobo, ответственных за трагический инцидент, который привел к гибели 68 граждан в тюрьме райотдела полиции: ИХ БЫЛО ЗАДЕРЖАНО #СПРАВЕДЛИВОСТЬ", - написал он.

Как сообщалось, в минувшую среду, в результате бунта и пожара отдела полиции в центре венесуэльского города Валенсия погибли 68 человек.