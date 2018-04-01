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Пожар в тюрьме Венесуэлы: задержаны пятеро полицейских
Новости мира: Задержаны пятеро сотрудников полиции Карабобо, которые могут быть виновными в трагических событиях, приведших к смерти 68 граждан в тюрьме.
В Венесуэле задержали 5 полицейских после гибели 68 человек в тюрьме в результате бунта и пожара отдела полиции в центре Валенсии.
Об этом написал генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Сааб в Twitter.
"Прокуратура выдала ордер на арест пятерых полицейских PoliCarabobo, ответственных за трагический инцидент, который привел к гибели 68 граждан в тюрьме райотдела полиции: ИХ БЫЛО ЗАДЕРЖАНО #СПРАВЕДЛИВОСТЬ", - написал он.
Как сообщалось, в минувшую среду, в результате бунта и пожара отдела полиции в центре венесуэльского города Валенсия погибли 68 человек.
Telegraf.com.ua