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Пожар в тюрьме Венесуэлы: задержаны пятеро полицейских

Полиция Венесуэлы
14:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Задержаны пятеро сотрудников полиции Карабобо, которые могут быть виновными в трагических событиях, приведших к смерти 68 граждан в тюрьме.

В Венесуэле задержали 5 полицейских после гибели 68 человек в тюрьме в результате бунта и пожара отдела полиции в центре Валенсии.

Об этом написал генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Сааб в Twitter.

"Прокуратура выдала ордер на арест пятерых полицейских PoliCarabobo, ответственных за трагический инцидент, который привел к гибели 68 граждан в тюрьме райотдела полиции: ИХ БЫЛО ЗАДЕРЖАНО #СПРАВЕДЛИВОСТЬ", - написал он.

Как сообщалось, в минувшую среду, в результате бунта и пожара отдела полиции в центре венесуэльского города Валенсия погибли 68 человек.

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Новости мира, Бунт в тюрьме, Венесуэла, Полиция, Тюрьма.
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