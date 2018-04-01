В Кувейте произошло ДТП с автобусами: есть погибшие

В Кувейте столкнулись два автобуса, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек и еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает Kuna со ссылкой на заявление Директората пожарной службы Кувейта.

"В воскресенье в районе нефтяных полей Большого Бургана в Кувейте в результате столкновения двух автобусов погибли, по меньшей мере, 11 человек. Еще четыре получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, четверо пассажиров после столкновения были заблокированы в транспортных средствах.

Нефтяная компания Кувейта уже сообщила, что автобусы перевозили работников компании.

На место ДТП прибыли машины скорой помощи.