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Канада может вернуть визовый режим для граждан Румынии

Канада и Румыния
02:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Безвиз с Канадой был введен для граждан Румынии после подписания Соглашения о ЗСТ между ЕС и Канадой, которое вступило в силу 21 сентября 2017 года.

Канада может вновь ввести визовый режим для румынских граждан из-за проблем с «попрошайками».

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Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

«Мы предложили нашим канадским коллегам обсудить этот вопрос на уровне руководителей министерств внутренних дел, чтобы предотвратить злоупотребления безвизовым режимом с Канадой», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Мелешкану подтвердил также существенное увеличение количества румынских граждан, желающих посетить Канаду после введения безвизового режима, подчеркнув готовность румынской стороны обсудить этот вопрос с соответствующими структурами Канады.

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Новости мира, Виза, Канада, Новости Канады, Новости Румынии, Румыния.
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