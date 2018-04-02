Канада может вернуть визовый режим для граждан Румынии

Канада может вновь ввести визовый режим для румынских граждан из-за проблем с «попрошайками».

Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

«Мы предложили нашим канадским коллегам обсудить этот вопрос на уровне руководителей министерств внутренних дел, чтобы предотвратить злоупотребления безвизовым режимом с Канадой», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Мелешкану подтвердил также существенное увеличение количества румынских граждан, желающих посетить Канаду после введения безвизового режима, подчеркнув готовность румынской стороны обсудить этот вопрос с соответствующими структурами Канады.