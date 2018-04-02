Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Газ для населения: Кабмин продолжает переговоры с МВФ Газ для населения: Кабмин продолжает переговоры с МВФ
Новости: Грузия стала парламентской республикой Грузия стала парламентской республикой
Новости: Украинец Далакян проведет первую защиту чемпионского пояса в Киеве Украинец Далакян проведет первую защиту чемпионского пояса в Киеве
Новости: Ученые утверждают: "екатеринбургские останки" не принадлежат Романовым Ученые утверждают: "екатеринбургские останки" не принадлежат Романовым
X

Умерла бывшая жена легендарного Нельсона Манделы

Винни Мадикизела-Мандела
20:15 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Южноафриканский политик, активистка борьбы с апартеидом, бывшая супруга Нельсона Манделы Вини скончалась в возрасте 81 года.

Бывшая жена борца против апартеида в Южно-Африканской Республике Нельсона Манделы Винни Мадикизела-Мандела умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщает пресс-секретарь семьи, передает Reuters.

Смерть добралась до Винни, когда та находилась в кругу семьи. Она переносила тяжелую болезнь, из-за которой долгое время находилась в больнице.

"Она хранила память о невинном муже Нельсоне Манделе, который жил в течение многих лет на острове Роббен (в заключении - ред.), и принимала участие в борьбе за правосудие в Южной Африке. Это самая узнаваемая ее сторона", - говорится в сообщении.

Винни также проводила серьезную политику борьбы с апартеидом, участвовала в акциях и отстаивала права коренного населения ЮАР.

Однако в 1996 году Нельсон и Винни расстались, почти через 40 лет после бракосочетания. В течение брака они родили двух детей. Напомним, Нельсон Мандела скончался в декабре 2013 года. На церемонию прощания с лидером ЮАР пришли около 200 тысяч человек. Он запомнился как один из величайших борцов за свободу, против апартеида, а главное - как сторонник мирного способа борьбы с несправедливостью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Винни Мадикизела-Мандела, Нельсон Мандела, ЮАР, Южная Африка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Возможного военного преступника будут судить в Гааге Пожар в тюрьме Венесуэлы: задержаны пятеро полицейских США и Южная Корея проводят отложенные военные учения

Последние новости

В Винницкой области женщина выбросила в мусорник собственного ребенка "Хаббл" сделал снимок "космического глаза" Морозов: "Динамо" должен тренировать специалист уровня Лобановского или Луческу
Сегодня читают
01 Инструкция по выбору семейного врача
02 Кличко возвращается для реванша с Джошуа
03 Вера Савченко обратилась к Трампу
04 Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)
05 Гол в ворота "Галатасарая" с 51 метра (Видео)
Новости сегодня
20:48 Названы продукты, которые негативно влияют на кожу
20:45 Президент WBC: Не думаю, что бой Головкин - Альварес состоится
20:43 Дамаск объявил об уходе последних повстанцев из Восточной Гуты
20:32 Завораживающие снимки Дубая, самого безумного города на планете (Фото)
20:29 В Украине введен запрет на вылов рыбы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
Новости: Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров Инструкция по выбору семейного врача
Новости: Наводнение в Ахтырке: жители осталась без света Наводнение в Ахтырке: жители осталась без света
Новости: Ким Кардашьян поделилась трогательным фото своих детей Ким Кардашьян поделилась трогательным фото своих детей
Добавить комментарий
0