Обнаружили вирус для Android

Специалисты компании Trustlook Labs обнаружили троян для Android, способный воровать переписку во всех известных мессенджерах, сообщается на сайте компании. Как передает ZN.ua, вирус не позволяет системе проанализировать свой код и способен обойти антивирусную защиту.

Вредоносное программное обеспечение изучает данные мобильных клиентов Telegram, Viber, Facebook Messenger, Skype, Line и других мессенджеров. ПО пересылает полученные данные злоумышленникам, которые в дальнейшем могут использовать их для шантажа. Отмечается также, что вирус распространяется через приложения из сторонних магазинов и ссылки, которые публикуются злоумышленниками. Троян был обнаружен в китайском приложении Cloud Module. Пакет, хранящий троян, назывался com.android.boxa.