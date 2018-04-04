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Канадское общественное вещание впервые возглавит женщина

Кэтрин Тейт
04:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Кэтрин Тейт станет руководителем канадского общественного вещателя.

Президентом канадского общественного вещателя CBC/Radio-Canada впервые за более чем 80 лет существования стала женщина.

Об этом решении объявила министр культуры Канады Мелани Жоли.

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«Я с гордостью объявляю о важной вехе в истории нашего общественного вещателя. Назначив Кэтрин Тейт президентом, мы сможем воспользоваться ее опытом в качестве предпринимателя, бизнес лидера и защитника канадского контента. Она безусловно является правильной кандидатурой на эту должность. Возглавляя CBC/Radio-Canada, она принесет энергию, видение и лидерскую позицию», - сказал Жоли.

Отметим, что Тейт является известной фигурой в медиасреде Канады. Она занимается телепроизводством в Северной Америке уже более 30 лет. В свое время она возглавляла направление планирования в государственной корпорации «Telefilm Canada», которая занимается поддержкой канадского медиасектора. В 2002 году вместе с кинопродюсером Лиз Мане основала в Нью-Йорке частную консультационную компанию Duopoly, президентом которой и была до назначения в CBC/Radio-Canada.

Отметим, что СВС/Radio-Canada – это единственный общественный вещатель в Канаде. Ежегодно на его работу из федерального бюджета Канады перечисляется около 500 млн долл. СВС имеет корреспондентские пункты по всей Канаде и за рубежом, а общее число сотрудников превышает 7 тыс.

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Новости мира, Канада, Кэтрин Тейт, Мелани Жоли, Новости Канады.
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