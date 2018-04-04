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В Африке атаковали миротворцев ООН, есть жертвы

ООН
05:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Миротворческая миссия ООН пострадала от нападения боевиков в ЦАР, как минимум один человек погиб.

Нападение боевиков на временную базу миротворческой миссии ООН в Центральной Африканской Республике повлек за собой гибель одного и ранения более десяти сотрудников Миссии, которые вынуждены были открыть огонь в ответ.

Генеральный секретарь ООН решительно осудил нападение, сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"Утром сегодня утром на временную базе Миссии ООН в Тагбари, около 60 км на северо-восток от Бамбари, произошло нападение боевиков", - сообщил представитель ООН во время брифинга во вторник в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке.

Он также проинформировал, что миротворцы открыли огонь в ответ. Перестрелка продолжалась в течение нескольких часов.

"Один миротворец погиб, 11 получили ранения",- отметил представитель генсека.

В связи с инцидентом, Миссия ООН развернула подкрепление в Тагбарі. Генеральный секретарь решительно осудил действия боевиков.

Миссия ООН в Центральной Африканской Республике и Чаде действует на основании резолюции Совета Безопасности ООН с 2007 года. С того времени мандат миссии пересматривался, однако не был сокращен. Миссия имеет целью создание условий безопасности для добровольного и безопасного возвращения беженцев и перемещенных лиц, которые оставили родные дома в результате волны насилия в регионе.

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Новости мира, Африка, Жертвы, Новости Африки, ООН, ЦАР, Чад.
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