Нападение на соперника Мадуро в Венесуэле: задержали 17 человек

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что 17 человек были задержаны по подозрению в причастности к нападению на кортеж соперника президента на предстоящих выборах Энри Фалькона.

Об этом сообщает телеканал "112-Украина" со ссылкой на Reuters.

"Я могу сказать, что арестовано 17 человек, и все, кто осмелится атаковать кандидата в президенты Энри Фалькона, будут наказаны", - сказал Мадуро.

Мадуро опроверг слухи о том, что за атакой стояли воинствующие группы, известные под названием colectivos.

Нападение произошло во вторник в районе Катия столицы Венесуэлы Каракаса. Фалькон получил серьезную травму головы, ранен также его охранник. Оба сейчас находятся в больнице.

Фалькон обвинил в нападении власти, в частности самого Мадуро. По словам Энри, так Мадуро пытался устранить конкурента и компенсировать свою непопулярность в разгар экономического кризиса.

Напомним: выборы президента Венесуэлы пройдут 20 мая.