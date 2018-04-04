НАТО отмечает 68 годовщину со дня создания

Североатлантический альянс был создан на основе договора между странами-членами, каждая из которых присоединилась к нему добровольно после публичного обсуждения и соответствующего парламентского процесса.

Договор уважает их индивидуальные права и международные обязательства согласно Уставу ООН. Он обязывает страны-участницы взять на себя часть рисков и ответственности за коллективную безопасность, а также воздерживаться от присоединения к каким-либо другим международным обязательствам, которые могут противоречить договору.

Все решения в НАТО принимаются коллегиально на основе консенсуса. Важнейшим органом принятия решений в НАТО является Североатлантический совет, в котором принимают участие представители всех стран-членов Альянса на уровне послов, министров или глав государств и правительств. Сегодня Организация Североатлантического договора - это альянс 28 стран из Северной Америки и Европы.

НАТО была создана в противовес экспансионистской политике СССР. Ведь, между 1947 и 1949 годами произошел ряд драматических политических событий, которые заставили западные страны серьезно задуматься над проблемами безопасности. Первым шагом в послевоенной реконструкции западноевропейской безопасности и создании оборонной организации Западноевропейского Союза стал Брюссельский договор, подписанный в марте 1948 г. пятью странами Западной Европы - Бельгией, Францией, Люксембургом, Нидерландами и Великобританией. Это также был первый шаг на пути к подписанию в 1949 году Североатлантического договора и создания НАТО.

Отношения между НАТО и Украиной развиваются с момента обретения Украиной независимости в 1991 году - тогда наша страна присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (со временем заменен Советом евроатлантического партнерства). В 1994 году Украина стала первой постсоветской страной, которая присоединилась к Партнерству ради мира. В течение 90-х лет украинцы продемонстрировали свое стремление принять участие в обеспечении евроатлантической безопасности, оказывая поддержку миротворческим операциям под руководством НАТО на Балканах.

9 июля 1997 года в Мадриде украинский президент и главы государств и правительств НАТО подписали Хартию об особом партнерстве между НАТО и Украиной. Согласно Хартии была создана Комиссия Украина-НАТО (КУН), которая является органом принятия решений, ответственным за развитие отношений между НАТО и Украиной и направления совместной деятельности.

В мае 1997 года в Киеве открылся Центр информации и документации НАТО, а в апреле 1999 года - Офис связи НАТО, 2004 - Офис оборонной документации НАТО в Украине. Впервые официально о желании Украины вступить в НАТО было объявлено в мае 2002 года, незадолго до пятой годовщины подписания Хартии.

На сегодняшний день, несмотря на вооруженную агрессию и риск дальнейших военных действий со стороны России, тема вступления Украины в НАТО является чрезвычайно актуальной, но на пути стоит ряд препятствий объективного характера, что делает это вступление делом не ближайшего будущего.