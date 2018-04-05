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Саудовская Аравия пожертвовала $500 млн ООН для гумпомощи Йемену

Йемен
04:33 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Королевство Саудовская Аравия пожертвовало 500 млн долл. для финансирования плана гуманитарной помощи, объявленного Организацией Объединенных Наций в поддержку Йемена на 2018 год.

Саудовская Аравия пожертвовала 500 млн долл. Организации Объединенных Наций для разработки и реализации плана гуманитарной помощи для Йемена на 2018 год.

Об этом на конференции доноров в Женеве сказал главный руководитель Центра короля Салмана по спасению и гуманитарной деятельности Абдулла ибн Абдель Азиз Аль-Рабиа, сообщает SPA.

Сумма была передана ООН. В свою очередь, организация выразила надежду на скорейшее осуществление и сбалансированное присутствие во всех районах Йемена, чтобы облегчить страдания йеменского народа.

Как сообщалось, в Йемене уже почти три года продолжается гражданская война, в которой поддерживаемые Ираном группы хутистов противостоят прозападной арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В результате этого вооруженного противостояния уже погибли по меньшей мере 10 тыс. человек.

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Все по теме:

Новости мира, Абдулла ибн Абдель Азиз Аль-Рабиа, Йемен, ООН, Саудовская Аравия.
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