Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку "Северного потока-2".

Пресс-служба Белого дома передает, что президент сделал заявление во время встречи с литовской коллегой Далей Грибаускайте 3 апреля, передает "Радио Свобода".

"НАТО получило миллиарды долларов из-за меня, потому что я сказал многим странам: "Вы несправедливы, вы не платите". Правильно ли это? Много стран не платили. И сейчас Германия платит 1 процент ВВП, и они даже не платят полный 1 процент. Германия заводит трубопровод в Россию, она планирует заплатить России миллиарды долларов за энергию. И я говорю: "Что происходит?" – сказал Трамп.

Он добавил, что подобная ситуация является "неправильной".

Напомним: 5 марта спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что новый газопровод через Балтийское море в обход Украины "является исключительно коммерческим проектом", однако добавил, что "в интересах Германии и Европы, чтобы Украина продолжила играть роль в транзите российского газа".

27 марта компания Nord Stream 2 AG заявила о получении разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой исключительной экономической зоне. Проектная компания отметила, что немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка.

В США неоднократно заявляли, что "Северный поток-2" является объектом политизации энергетики и подрывает попытки Европы стать менее зависимой от российских ресурсов.