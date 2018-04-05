Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Европа требует наказания за применение химоружия в Сирии Европа требует наказания за применение химоружия в Сирии
Новости: ОБСЕ: В Донецкой области уменьшилось число нарушений перемирия ОБСЕ: В Донецкой области уменьшилось число нарушений перемирия
Новости: "Ливерпуль" разгромил "Ман Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Ман Сити"
Новости: Научные открытия прошлого года, которые изменили мир Научные открытия прошлого года, которые изменили мир
X

Трамп раскритиковал Германию за поддержку "Северного потока – 2"

Дональд Трамп
06:39 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Американский президент отметил, что Германия тратит меньше 1% ВВП на оборону и при этом собирается платить РФ миллиарды долларов за энергоносители.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку "Северного потока-2".

Пресс-служба Белого дома передает, что президент сделал заявление во время встречи с литовской коллегой Далей Грибаускайте 3 апреля, передает "Радио Свобода".

"НАТО получило миллиарды долларов из-за меня, потому что я сказал многим странам: "Вы несправедливы, вы не платите". Правильно ли это? Много стран не платили. И сейчас Германия платит 1 процент ВВП, и они даже не платят полный 1 процент. Германия заводит трубопровод в Россию, она планирует заплатить России миллиарды долларов за энергию. И я говорю: "Что происходит?" – сказал Трамп.

Он добавил, что подобная ситуация является "неправильной".

Напомним: 5 марта спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что новый газопровод через Балтийское море в обход Украины "является исключительно коммерческим проектом", однако добавил, что "в интересах Германии и Европы, чтобы Украина продолжила играть роль в транзите российского газа".

27 марта компания Nord Stream 2 AG заявила о получении разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой исключительной экономической зоне. Проектная компания отметила, что немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка.

В США неоднократно заявляли, что "Северный поток-2" является объектом политизации энергетики и подрывает попытки Европы стать менее зависимой от российских ресурсов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Газопровод, Германия, Дональд Трамп, Северный поток-2.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

На Фиджи обрушился ураган: есть погибшие, объявлена эвакуация В Сальвадоре зафиксировано мощное землетрясение Умерла бывшая жена легендарного Нельсона Манделы

Последние новости

Смешные комиксы, которые показывают реальную жизнь молодых мам На Венере может быть жизнь, которая не похожа ни на что 35 лет спустя: как сложилась судьба единственных в мире девочек-шестерняшек (Фото)
Сегодня читают
01 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
02 Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма
03 Президент Литвы рассказала Трампу об украинских военных
04 Медики рассказали, почему стоит есть морскую капусту
05 "Барселона" 4:1 "Рома": события матча
Новости сегодня
06:55 Что есть весной, чтобы похудеть к лету
06:19 Начни утро с улыбки: забавные анекдоты 5 апреля
05:58 Додон планирует встретиться с лидером Приднестровья в Бендерах
05:25 Смех до упаду: забавные неприятности, которые могут случится с каждым
05:03 В Киеве с рельс сошел скоростной трамвай
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко наградил орденом сенатора США Портмана Порошенко наградил орденом сенатора США Портмана
Новости: Названа дата следующей встречи ТКГ Названа дата следующей встречи ТКГ
Новости: Убийства на Майдане: суд допросит еще одного фигуранта дела Убийства на Майдане: суд допросит еще одного фигуранта дела
Новости: Эффективные правила для тех, кто мечтает похудеть к лету Эффективные правила для тех, кто мечтает похудеть к лету
Добавить комментарий
0