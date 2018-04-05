В НАТО озаботились Крайним Севером

Североатлантический альянс намерен создать новое Атлантическое командование, чтобы усилить свои позиции на Крайнем Севере. Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО планирует учредить новое Атлантическое командование, которое будет отвечать и за северную Атлантику. Надеюсь, руководители наших государств-членов примут такое решение во время саммита в июле. Это позволит нам увеличить возможности по обеспечению подкрепление по всей Атлантике", - сказал Й. Столтенберг. Он также призвал членов Альянса реагировать на усиление Россией своих позиций в северной Атлантике.

"Нам, как Альянсу, необходимо реагировать, когда мы замечаем увеличение российского присутствия в Северной Атлантике, на Севере: большие военно-морские силы, больше судов и подводных лодок. Частью приспособления НАТО к современным условиям именно и есть то, что мы увеличиваем наши морские возможности, в том числе на Крайнем Севере", - подчеркнул Генсек НАТО. При этом он подчеркнул, что НАТО усиливается "пропорционально и демонстрируя, что старается оставлять напряжение на Севере низким.......Мы привыкли говорить, что на Крайнем Севере мы имеем низкий уровень напряжения, и нам необходимо продолжать стремиться к недопущению гонки вооружений и росту уровня напряженности в регионе", - подытожил Й. Столтенберг.