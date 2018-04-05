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Трюдо: Действия России должны иметь последствия

Санкции
07:52 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Премьер-министр Канады заявил, что цель антироссийских санкций объяснить России недопустимость ее действий.

Канада готова искать пути для "объяснения" России недопустимости её действий на мировой арене. Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Вместе с партнерами мы продолжаем искать пути, которые позволят гарантировать, что Россия будет понимать, что продолжение её действующего поведения - не в её интересах, не в интересах россиян, да и не в интересах глобального сообщества", - сказал Д. Трюдо.

Он подчеркнул, что "постоянные стремления России расстроить или создать проблемы для мирового порядка, международного мира, стабильности и управления должны иметь четкие последствия от мирового сообщества.....Канада всегда поддерживала международное сообщество в вопросе наложения санкций на различных игроков, в этом случае Россию, за серию незаконных действий, идет ли речь об аннексии Крыма, вмешательства на Донбассе, или более современных их действий в Солсбери", - подчеркнул глава правительства Канады. Д. Трюдо напомнил, что Канада недавно приняла так называемый "акт Магнитского", который позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру. "Мы будем продолжать оценивать влияние и эффективность санкций и всегда оставаться открытыми к обсуждению следующих возможных или необходимых шагов", - подытожил он.

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Новости мира, Акт Магнитского, Джастин Трюдо, Канада, Россия, Санкции.
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