Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Савченко проверят на "детекторе лжи" Савченко проверят на "детекторе лжи"
Новости: ОБСЕ: В Донецкой области уменьшилось число нарушений перемирия ОБСЕ: В Донецкой области уменьшилось число нарушений перемирия
Новости: Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля
Новости: Чистый четверг 2018: что можно и нельзя делать в этот день Чистый четверг 2018: что можно и нельзя делать в этот день
X

Столтенберг: Россия недооценила единство НАТО

НАТО
08:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Глава Североатлантического Альянса заявил, что реакцией НАТО на действия России стало усиление сил Альянса в Прибалтике.

Воплощая свою агрессивную внешнюю политику, Россия недооценила решимость и единство НАТО. Такое мнение во время визита в Канаду высказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Россия недооценила решимость НАТО. Непосредственно реагируя на незаконную аннексию Крыма и усилия по дестабилизации Украины, мы прибегли к наибольшему усилению коллективной обороны со времен окончания Холодной войны, в том числе развернув боевые группы в Балтийских странах", - сказал Й. Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО "имеет больше сил, больше готовых к бою подразделений и увеличило расходы на оборону по всей Европе впервые за много лет.....Кроме этого, мы приостановили практическое сотрудничество с РФ и после инцидента в Солсбери стали свидетелями того, как союзники и партнеры НАТО согласованно решили выдворить много российских дипломатов", - отметил Генсек. Й. Столтенберг также напомнил о широких экономических санкциях, наложенных на РФ большинством членов НАТО.

"Если добавить к этому то, что союзники НАТО присоединились к экономическим санкциям, которые стали уже длительными, очевидно, что Россия недооценила единство, решительность и силу реакции НАТО и союзников на безрассудное поведение, которое РФ особенно ярко демонстрирует после событий в украинском Крыму в 2014 году", - подытожил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Альянс, Йенс Столтенберг, НАТО, Россия, Санкции.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Саудовская Аравия пожертвовала $500 млн ООН для гумпомощи Йемену НАТО отмечает 68 годовщину со дня создания Нападение на соперника Мадуро в Венесуэле: задержали 17 человек

Последние новости

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото) Белый Дом: Россия должна стать добропорядочным игроком Клопп рассказал о серьезности травмы Салаха
Сегодня читают
01 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
02 Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма
03 Президент Литвы рассказала Трампу об украинских военных
04 Ельченко: Агрессия России в Украине превращается в глобальную гибридную войну
05 "Барселона" - "Рома": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Новости сегодня
10:48 British Airways усилила безопасность детей
10:40 Испания и Британия собираются договориться по поводу Гибралтара
10:35 Готовимся к лету: девушки играют в пляжный футбол (Видео)
10:31 WADA приняло решение по Дарио Срне
10:29 Множество черных дыр обнаружили в центре Млечного Пути
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко наградил орденом сенатора США Портмана Порошенко наградил орденом сенатора США Портмана
Новости: Названа дата следующей встречи ТКГ Названа дата следующей встречи ТКГ
Новости: Убийства на Майдане: суд допросит еще одного фигуранта дела Убийства на Майдане: суд допросит еще одного фигуранта дела
Новости: Рецепт дня: пасхальный кулич в мультиварке Рецепт дня: пасхальный кулич в мультиварке
Добавить комментарий
0