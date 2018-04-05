Столтенберг: Россия недооценила единство НАТО

Воплощая свою агрессивную внешнюю политику, Россия недооценила решимость и единство НАТО. Такое мнение во время визита в Канаду высказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Россия недооценила решимость НАТО. Непосредственно реагируя на незаконную аннексию Крыма и усилия по дестабилизации Украины, мы прибегли к наибольшему усилению коллективной обороны со времен окончания Холодной войны, в том числе развернув боевые группы в Балтийских странах", - сказал Й. Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО "имеет больше сил, больше готовых к бою подразделений и увеличило расходы на оборону по всей Европе впервые за много лет.....Кроме этого, мы приостановили практическое сотрудничество с РФ и после инцидента в Солсбери стали свидетелями того, как союзники и партнеры НАТО согласованно решили выдворить много российских дипломатов", - отметил Генсек. Й. Столтенберг также напомнил о широких экономических санкциях, наложенных на РФ большинством членов НАТО.

"Если добавить к этому то, что союзники НАТО присоединились к экономическим санкциям, которые стали уже длительными, очевидно, что Россия недооценила единство, решительность и силу реакции НАТО и союзников на безрассудное поведение, которое РФ особенно ярко демонстрирует после событий в украинском Крыму в 2014 году", - подытожил он.