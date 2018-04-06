Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Суд отпустил капитана российского судна "Норд" Суд отпустил капитана российского судна "Норд"
Новости: Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля
Новости: Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
Новости: Ученые научили искусственный интеллект искать внеземную жизнь Ученые научили искусственный интеллект искать внеземную жизнь
X

В Литве приняли двойное название Грузии

Флаг Грузии
01:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Изменить традиционное название попросила сама Грузия, поскольку сегодняшнее название считают русифицированным.

В Литве наряду с официальным названием Грузии применим альтернативный вариант, близкий к грузинской речи. Такое решение приняла госкомиссия по литовскому языку.

Об этом со ссылкой на издание Klaipeda сообщает Громадське.

"Государственная комиссия литовского языка решила наряду с официальным названием Грузии употреблять альтернативный вариант, близкий к грузинской речи. Об этом заявил глава комиссии Аудрис Антанайтис по итогам заседания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, свое решение комиссия по литовскому языку приняла единогласно — 15-ю голосами "за".

По словам Антанайтиса, комиссия пока не решила, какой из вариантов больше подходит: "Картвелия" или "Сакартвело". На выбор у комиссии будет месяц.

Альтернативный вариант названия Грузии будут использовать, в частности, в официальных письмах. Официальным вариантом, который будет использоваться в документах, останется название "Грузия".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Аудрис Антанайтис, Грузия, Картвелия, Литва, Сакартвело.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Трамп раскритиковал Германию за поддержку "Северного потока – 2" Саудовская Аравия пожертвовала $500 млн ООН для гумпомощи Йемену НАТО отмечает 68 годовщину со дня создания

Последние новости

Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины Эпатажный экс-форвард "Ман Сити" близок к переходу в "Рому" Полторак рассказал сенатору США о реформе армии
Сегодня читают
01 Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП завершили расследование
02 Жуткая травма Милевского в матче чемпионата Беларуси (Видео)
03 Ежедневное употребление таких напитков приближает инфаркт
04 Япония вернула Украине первый научный фильм, считавшийся утраченным
05 В космосе обнаружили гигантский ураган старше, чем Солнце
Новости сегодня
01:40 Обнаружен смертельно опасный эффект кофе
01:28 Смех до слез: девушки и женщины, которые не смогли вовремя остановиться
01:01 Пакьяо рассказал, когда проведет бой с Ломаченко
00:48 В Запорожской области СБУ обнаружила схрон с боеприпасами
00:22 Когда в душе весна: стильные бабушки, которым позавидует любая 20-летняя (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине переименовали десантные войска В Украине переименовали десантные войска
Новости: Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября
Новости: Юлия Скрипаль отказалась от помощи России Юлия Скрипаль отказалась от помощи России
Новости: Артефакты, доказывающие существование развитых древних цивилизаций Артефакты, доказывающие существование развитых древних цивилизаций
Добавить комментарий
0