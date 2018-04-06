В Литве приняли двойное название Грузии

В Литве наряду с официальным названием Грузии применим альтернативный вариант, близкий к грузинской речи. Такое решение приняла госкомиссия по литовскому языку.

Об этом со ссылкой на издание Klaipeda сообщает Громадське.

"Государственная комиссия литовского языка решила наряду с официальным названием Грузии употреблять альтернативный вариант, близкий к грузинской речи. Об этом заявил глава комиссии Аудрис Антанайтис по итогам заседания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, свое решение комиссия по литовскому языку приняла единогласно — 15-ю голосами "за".

По словам Антанайтиса, комиссия пока не решила, какой из вариантов больше подходит: "Картвелия" или "Сакартвело". На выбор у комиссии будет месяц.

Альтернативный вариант названия Грузии будут использовать, в частности, в официальных письмах. Официальным вариантом, который будет использоваться в документах, останется название "Грузия".