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Столтенберг: НАТО существенно усилило свою кибернетическую составляющую

Йенс Столтенберг
03:21 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Йенс Столтенберг заявил, что НАТО развивает кибервозможности, проводит больше учений, делится технологиями и наилучшими подходами.

НАТО признает весомые угрозы, исходящие из киберпространства, и адаптирует свои силы для противодействия им.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы улучшаем свое реагирования на угрозы и вызовы, которые не знают границ, - кибератаки. ", - сказал Столтенберг.

По его словам, некоторые члены НАТО имеют значительно большие кибернетические возможности, чем другие, но "мы работаем вместе и помогаем друг другу". "НАТО имеет группу экспертов, которые в режиме 24/7 готовы выехать в любое государство-член НАТО, если она претерпевает кибератаку", - подчеркнул Генсек.

Он также напомнил, что НАТО несколько лет назад признало кибернападение не менее опасным чем обычная атака, согласившись, что агрессивные действия в киберпространстве тоже могут стать причиной применения принципа коллективной обороны.

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Новости мира, Йенс Столтенберг, Кибератаки, Киберпространство, НАТО.
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