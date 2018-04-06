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Венесуэла разрывает экономические связи с Панамой, страны отзывают послов

Венесуэла
09:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости мира: Венесуэла и Панама отозвали своих послов из-за взаимных обвинений в отмывании денег.

Венесуэла решила полностью прекратить экономические отношения с некоторыми компаниями и физическими лицами Панамы якобы из-за подозрений в масштабной коррупции.

Об этом сообщает Reuters.

"В постановлении правительства Венесуэлы упоминается президент Панамы Хуан Карлос Варела и около двух десятков членов Кабинета министров и других высокопоставленных чиновников. В документе отмечается, что финансовая система Панамы использовалась венесуэльцами для совершения коррупционных действий", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, эти физические лица "представляют немедленную угрозу финансовой системе Венесуэлы, стабильности в стране, а также суверенитету и экономической независимости венесуэльцев".

Кроме этого, организация по управлению гражданскими авиаперелетами Венесуэлы на 90 дней закрыла небо страны для панамской компании "Copa" "с целью защиты финансовой системы Венесуэлы".

Reuters добавляет, что это решение было обнародовано через неделю после того, как Панама объявила президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще полсотни венесуэльских должностных лиц лицами, которые составляют "серьезный риск" отмывания средств и финансирования терроризма.

Кроме того, как сообщает Reuters, правительство Панамы объявило об отзыве своего посла из Венесуэлы и приказало официальному Каракасу тоже забрать посла из страны.

"В обнародованном правительственном заявлении объясняется, что эти шаги Панамы стали реакцией на решение Венесуэлы прекратить экономические отношения со многими панамскими чиновниками и компаниями (среди которых авиаперевозчик "Сора" и президент страны Хуан Карлос Варела), якобы из-за участие в отмывании средств", - говорится в сообщении.

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Новости мира, Венесуэла, Панама, Посол, Хуан Карлос Варела.
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