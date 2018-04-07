Столтенберг хочет наказать Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Россия должна быть наказана за агрессивное поведение на мировой арене и несоблюдение международного права. Об этом он сказал в эфире канадского телеканала СВС.

"Мы должны удостовериться, что несоблюдение Россией международного права и нарушение основанного на правилах порядка, который в течение десятилетий был основой мира и безопасности для всех союзников по НАТО, будет иметь цену и последствия", - сказал Й. Столтенберг. По его словам, именно поэтому НАТО выдворило нескольких российских дипломатов после нападения в Солсбери.

"Когда они незаконно аннексируют Крым или дестабилизируют Восточную Украину, когда Россия несет ответственность за кибератаки или вмешательства в демократические процессы – нам необходимо реагировать, и именно это мы сделали после нападения в Солсбери", - подчеркнул Генсек НАТО. Он добавил, что Альянс не только объявил персонами нон-грата российских шпионов, но и усилил коллективную оборону, в том числе развернув силы на восточном фланге.