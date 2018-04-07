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СМИ: Ведутся секретные переговоры о встрече Трампа и Ына

Дональд Трамп и Ким Чен Ын
22:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Спецслужбы обеих стран ведут секретные переговоры, выбирая время и место встречи лидеров.

Подготовка встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном ведется на секретных переговорах между представителями обеих стран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников в Белом доме.

"США и КНДР ведут тайные прямые переговоры, чтобы подготовиться к встрече на высшем уровне между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении. Как отмечается, переговорами по секретным каналам занимаются директор ЦРУ Майк Помпео и команда из сотрудников ведомства. Представители разведслужб США и КНДР несколько раз проводили такие переговоры и даже встречались в третьей стране, сообщает телеканал.

Северокорейская сторона настаивает на проведении саммита с участием лидеров обеих держав в своей столице - Пхеньяне. Однако позиция Вашингтона по саммиту в Пхеньяне сейчас неизвестна. Другим возможным местом встречи называется столица Монголии Улан-Батор. Отмечается, что накануне встречи Трампа и Ким Чен Ына директор ЦРУ должен провести переговоры со своим коллегой из Северной Кореи - председателем Генерального разведывательного бюро.

"Когда место встречи будет определено, будет назначена дата, и повестка дня встречи будет обсуждаться более предметно", - отмечается в сообщении. Использование каналов ЦРУ для переговоров связано с тем, что директор ведомства Помпео в ближайшее время займет должность главы Госдепартамента США, отмечает телеканал.

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Новости мира, Встреча, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Переговоры, США.
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