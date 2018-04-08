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Экс-президент Бразилии заявил о готовности сдаться полиции и отбыть наказание

Луис Инасиу Лула да Силва
05:09 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Экс-президент Бразилии не будет скрываться от правосудия.

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности подчиниться решению суда и прибыть в город Куритиба для отбывания наказания.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на информагентство AFP.

Лула да Силва в субботу, 7 апреля, в Сан-Паулу заявил о своей готовности сдаться полиции и прибыть к месту отбывания наказания, сообщает информагентство. При этом он заверил, что обвинения в его адрес в коррупции - фальшивые.

Как сообщалось ранее, накануне Лула да Силва проигнорировал решение суда и не прибыл к месту отбывания наказания, оставшись в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернанду-ду-Кампу. Федеральная полиция Бразилии вела переговоры с адвокатами экс-президента, чтобы определить условия, на которых Лула да Силва может сдаться представителями власти.

В то же время, Верховный суд Бразилии отклонил апелляционную жалобу защиты экс-президента. По информации СМИ, последний сарался остаться на свободе до завершения всех апелляционных слушаний по делу.

Напомним, что Верховный суд Бразилии разрешил взять под стражу Лулу да Силву, а впоследствии был выдан ордер на арест экс-президента. Политик, осужденый к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, должен был 6 апреля самостоятельно прибыть в город Куритиба, где будет отбывать наказание.

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Новости мира, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Новости мира, Политика.
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