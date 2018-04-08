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Президент США пригрозил России из-за химатаки в Сирии

Дональд Трамп
19:14 Сегодня Телеграф

Новости мира: Дональд Трамп раскритиковал власти России, Ирана и сирийского президента Башара Асада в связи с химической атакой в Восточной Гуте.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Twitter Дональда Трампа.

"Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада. Они заплатят большую цену. Немедленно откройте территорию для медицинской помощи и проверки. Еще одна гуманитарная катастрофа безо всяких причин. Больные!", - написал он в Twitter.

Трамп констатировал, что в "бессмысленной" химической атаке в Сирии погибло много людей, в том числе женщин и детей.

"Место преступления заблокировано и окружено сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира", - добавил он.

"Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию на песке, сирийская катастрофа уже давно закончилась бы! Животное Асад был бы историей!", - написал также он.

В ночь на воскресенье появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли по меньшей мере 150 человек. Бочкова бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

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Новости мира, Восточная Гута, Дональд Трамп, Россия, Сирия, Химическая атака.
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