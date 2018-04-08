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В ООН отреагировали на сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте

Антониу Гутерриш
20:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Генеральный секретарь серьезно обеспокоен возобновившимся и усилившимся насилием в Думе, Восточная Гута.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о возможном применении химоружия в сирийском городе Дума (Восточная Гута).

"В особенности генсек обеспокоен данными, согласно которым в Думе против мирных жителей было применено химическое оружие", - говорится в заявлении ООН.

Он призвал все стороны прекратить боевые действия и предоставить гуманитарным организациям доступ в Думу.

При этом А.Гутерриш подчеркнул, что на данном этапе ООН не может проверить, соответствуют ли действительности данные о химатаке в Думе.

Ранее сирийские оппозиционеры заявили о возможном применении против них химоружия в Восточной Гуте. Дамаск эти обвинения отверг. Некоторые западные страны, в частности, США и Великобритания выразили обеспокоенность поступающими из Сирии сообщениями, а президент США Дональд Трамп пообещал, что подобные действия не останутся без последствий.

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Новости мира, Антониу Гутерриш, Восточная Гута, ООН, Сирия, Химическое оружие.
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