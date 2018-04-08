В Саудовской Аравии начали расследование дел "коррупционеров"

Саудовские органы юстиции начали расследование из-за подозрения в коррупции и отмывании средств.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заместителя генерального прокурора Саудовской Аравии Сауд аль-Хамада.

"По его словам, немало подозреваемых отказались от сотрудничества со следствием. Все расследованные случаи будут рассматривать отдельно, отметил аль-Хамад. Некоторыми из них будут заниматься органы, специализирующиеся на борьбе с отмыванием средств. Другие будут рассматривать суды, занимающиеся делами национальной безопасности и терроризма", - говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года в королевстве предъявили обвинение в коррупции 381 лицу. Среди них были принцы, известные должностные лица и влиятельные бизнесмены. Подозреваемых арестовали и поместили под стражу в гостинице Ritz Carlton в Эр-Рияде. Впоследствии большинство из них или признали обвинение и урегулировали вопрос, уплатив штрафы и выйдя на свободу, или же против них было недостаточно доказательств. В конце января 2018 года сообщалось, что совокупный объем уплаченных подозреваемыми сумм и переданных государству активов превысил 100 миллиардов долларов США.

На сегодня 56 человек еще остаются под стражей. Об их месте пребывания ничего не известно.