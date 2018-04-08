Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Химатака в Сирии: Совбез ООН собирает экстренное заседание Химатака в Сирии: Совбез ООН собирает экстренное заседание
Новости: Украинцы в Польше: названа средняя зарплата и главные сферы трудоустройства Украинцы в Польше: названа средняя зарплата и сферы трудоустройства
Новости: Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна
Новости: Телескоп Hubble обнаружил сверхгигантскую синюю звезду Телескоп Hubble обнаружил сверхгигантскую синюю звезду
X

В Саудовской Аравии начали расследование дел "коррупционеров"

Флаг Саудовско Аравии
22:50 Вс, 8 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Среди фигурантов дел - много принцев, бизнесменов и высокопоставленных чиновников.

Саудовские органы юстиции начали расследование из-за подозрения в коррупции и отмывании средств. 

Об этом сообщает DW со ссылкой на заместителя генерального прокурора Саудовской Аравии Сауд аль-Хамада.

"По его словам, немало подозреваемых отказались от сотрудничества со следствием. Все расследованные случаи будут рассматривать отдельно, отметил аль-Хамад. Некоторыми из них будут заниматься органы, специализирующиеся на борьбе с отмыванием средств. Другие будут рассматривать суды, занимающиеся делами национальной безопасности и терроризма", - говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года в королевстве предъявили обвинение в коррупции 381 лицу. Среди них были принцы, известные должностные лица и влиятельные бизнесмены. Подозреваемых арестовали и поместили под стражу в гостинице Ritz Carlton в Эр-Рияде. Впоследствии большинство из них или признали обвинение и урегулировали вопрос, уплатив штрафы и выйдя на свободу, или же против них было недостаточно доказательств. В конце января 2018 года сообщалось, что совокупный объем уплаченных подозреваемыми сумм и переданных государству активов превысил 100 миллиардов долларов США.

На сегодня 56 человек еще остаются под стражей. Об их месте пребывания ничего не известно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Коррупция, Сауд аль-Хамад, Саудовская Аравия, Саудовские органы юстиции.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

В Антарктиде собрали первый урожай овощей Экс-президент Бразилии заявил о готовности сдаться полиции и отбыть наказание СМИ: Ведутся секретные переговоры о встрече Трампа и Ына

Последние новости

Смех до слез: девушки, которые слегка переборщили с макияжем Действующие советы, которые помогут не переедать во время праздников Роналду покорилось феноменальное достижение
Сегодня читают
01 Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки и душевные пожелания в стихах и прозе
02 Полезные продукты, которые помогут избавиться от тромбов в сосудах
03 Медики назвали несколько способов, как избавиться от герпеса за один день
04 Невероятно: албанский футболист забил гол с 60 метров (Видео)
05 Секреты долголетия: исследовали рассказали, что нужно есть, чтобы жить долго
Новости сегодня
00:02 Охотничья винтовка Bergara HMR Pro вызвала небывалый ажиотаж (Видео)
23:44 Не сдержать смех: уморительные приколы из Азии
23:10 Самые уединенные домики для тех, кто устал от мирской суеты (Фото)
23:08 На Херсонщине передали Благодатный огонь верующим в аннексированном Крыму
23:04 Евтушенко: У "Динамо" уже давно нет лидера
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Пасху в зоне АТО ранены 4 военных На Пасху в зоне АТО ранены 4 военных
Новости: В Германии предотвратили теракт на Берлинском полумарафоне В Германии предотвратили теракт
Новости: Прогноз погоды на 9 апреля: в Украине будет тепло и без осадков Прогноз погоды на 9 апреля: тепло и без осадков
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: милые открытки к празднику Поздравления с Пасхой 2018: милые открытки к празднику
Добавить комментарий
0