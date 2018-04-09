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В Нигерии из плена "Боко Харам" освободили 149 женщин и детей

В Нигерии из плена "Боко Харам" освободили 149 женщин и детей
06:00 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Нигерия продолжает страдать от постоянных террористических атак со стороны группировки "Боко Харам".

В Нигерии в ходе специальной операции освободили 149 заложников из плена радикальной группировки «Боко Харам».

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Premium Times.

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Заместитель пресс-секретаря нигерийской армии Оньяма Нвачуку сообщил, что в ходе спецоперации в коммуне Эримари-Кура было освобождено 149 заложников: 54 женщины и 95 детей.

Также чиновник отметил, что во время освобождения пленников, нигерийской армии удалось убить троих боевиков и еще пятерых - задержать.

Как сообщалось, 19 февраля боевики «Боко Харам» напали на деревню в штате Йобе в Нигерии и похитили 110 школьниц. Впоследствии сообщалось, что армия Нигерии освободила большинство девушек. Пятеро детей не выжили и еще одна девушка-христианка, которая отказалась принять ислам, остается в плену.

«Боко Харам» — радикальная группировка, которая осуществляет свою деятельность на северо-востоке Нигерии, на севере Камеруна и Нигера. Организация основана в 2002 году Мохаммедом Юсуфом и ставила целью построение исламского государства по законам шариата.

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Новости мира, Африка, Боко Харам, Заложники, Мохаммед Юсуф, Нигерия, Новости Африки.
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