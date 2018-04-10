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Оценен общий ущерб от катаклизмов в мире в 2017 году

Наводнение в Таиланде
05:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Согласно докладу Лувенского университета, общий ущерб от стихийных бедствий в мире в 2017 году составил $314 млрд.

Стихийные бедствия в 2017 году в мире были менее смертоносными, чем в предыдущие годы, однако оказались одними из самых дорогостоящих по ущербу, говорится в докладе Центра исследований эпидемиологии бедствий (CRED) Лувенского католического университета, опубликованном в понедельник.

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Наводнения и ураганы, а также оползни и ряд других стихийных бедствий унесли 9 тыс. 503 жизни. По данным CRED, это явно меньше средней годовой цифры в 68 тыс. 302 жизни за период с 2007 года по 2016, отмеченный чрезвычайно смертоносными событиями, как, например, землетрясение на Гаити в 2010 году. Оно одно повлекло смерть более 225,5 тыс. человек. От циклона "Наргис" в Мьянме погибли 138,4 тыс. человек в 2008 году, отмечается в докладе.

Наибольшее число стихийных бедствий в 2017 году произошло в Азии - 136, или около 43% от общего числа в мире. От 25 из них пострадали 15 млн населения только в Китае. В Индии 15 стихийных бедствий стоили жизни 2,3 тыс. человек и затронули 22,5 млн человек, говорится в докладе.

Хотя 2017 год оказался не самым смертоносным, он стал вторым с 1900 года по нанесенному ущербу. Из 318 бедствий, от которых пострадали 96 млн человек в мире, исследователи CRED указывают на три особенно разрушительных урагана: "Харви", "Ирма" и "Мария". В августе и сентябре 2017 года они прошлись по Карибскому бассейну, достигнув побережья США. Нанесенный ими ущерб оценивается соответственно в $95 млрд, $66 млрд и $69 млрд. В целом природные катастрофы 2017 года обошлись в $314 млрд.

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Новости мира, Землетрясение, Катаклизм, Стихия, Ураган, Ущерб, Шторм.
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