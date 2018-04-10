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Верховный комиссар по правам человека: Совбез ООН парализован

Зейд Раад аль-Хуссейн
06:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Неспособность дать жесткий ответ на применение химического оружия в Сирии только поощряет его использование.

Совет Безопасности ООН связана по движениях и ногах в ситуации относительно применения химического оружия в Сирии через право вето отдельных стран.

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн, сообщает "Немецкая волна".

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"Стороны конфликта и те, кто их поддерживает, включая многочисленные группы экстремистов, широко открыли двери использования этого ужасного оружия", - считает комиссар.

"И так как те, кто применял его раньше, не понесли никакой ответственности, они продолжают испытывать наше глобальное отсутствие решимости", - продолжил он.

Совет безопасности ООН, который должен дать ответ на эти атаки, "парализован правом вето", мир реагирует лишь пустыми словами и легкими осуждениями", - заявил аль-Хуссейн, призвав страны, которые имеют право вето в Совбезе "проснуться", чтобы вернуть контроль над вооружениями и прекратить страдания людей.

Как сообщалось ранее, 7 апреля было заявлено о подозрении на химическую атаку в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. В результате атаки погибли по меньшей мере 60 человек и еще более тысячи пострадали.

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