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Канада выделит $27 млн на помощь Африканским странам

Канада
02:51 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Канада обеспечит уязвимые общины продуктами питания, питьевой водой, средствами здравоохранения и другими услугами, в том числе психологическими.

Канада выделила свыше $27 млн  на воплощение различных гуманитарных проектов помощи жителям Камеруна, Чада, Нигера и Нигерии.

Об этом сообщили в министерстве международного развития Канады (CIDA).

«Канада предоставляет поддержку, что позволит удовлетворить жизненно важные потребности более чем 20 млн человек, которые пострадали от засухи, нехватки продовольствия и постоянных конфликтов в бассейне озера Чад», - говорится в заявлении ведомства.

«В целом только в этом году Канада выделила на гуманитарную поддержку Камеруна, Чада, Нигера и Нигерии свыше 47 млн долл.», - подытожили в министерстве.

Как известно, Канада обязалась к 2022 году довести пропорцию своих гуманитарных проектов, воплощаемых в странах к югу от Сахары, до 50% от общего объема собственной международной помощи.

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Новости мира, CIDA, Африка, Гуманитарная помощь, Канада.
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