Канада выделит $27 млн на помощь Африканским странам

Канада выделила свыше $27 млн на воплощение различных гуманитарных проектов помощи жителям Камеруна, Чада, Нигера и Нигерии.

Об этом сообщили в министерстве международного развития Канады (CIDA).

«Канада предоставляет поддержку, что позволит удовлетворить жизненно важные потребности более чем 20 млн человек, которые пострадали от засухи, нехватки продовольствия и постоянных конфликтов в бассейне озера Чад», - говорится в заявлении ведомства.

«В целом только в этом году Канада выделила на гуманитарную поддержку Камеруна, Чада, Нигера и Нигерии свыше 47 млн долл.», - подытожили в министерстве.

Как известно, Канада обязалась к 2022 году довести пропорцию своих гуманитарных проектов, воплощаемых в странах к югу от Сахары, до 50% от общего объема собственной международной помощи.