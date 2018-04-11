Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину
Новости: Дело Скрипаля: НАТО заявляет, что ни одна из версий РФ не основана на фактах Дело Скрипаля: НАТО заявляет, что ни одна из версий РФ не основана на фактах
Новости: "Рома" сотворила чудо, отыграв три мяча и выбив "Барселону" из ЛЧ "Рома" сотворила чудо, отыграв три мяча и выбив "Барселону" из ЛЧ
Новости: Посетители "Всемирного научного фестиваля" вживую увидели рождение черепахи Посетители "Всемирного научного фестиваля" увидели рождение черепахи
X

Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)

Гусеничные амфибии на плаву
05:26 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

Новости мира: 30-тонные гусеничные амфибии во время учений в Индонезии сбросили в океан.

Корпус морской пехоты Индонезии, имеющий на вооружении гусеничные амфибии LVTP-7, продемонстрировал невероятные возможности этих машин.

Китайцы создали самую быструю в мире боевую машину-амфибию

Только представьте, с крутого пирса высотой около трех метров эти бронемашины на полном ходу прыгнул в неспокойные океанские воды. Море брызг и многотонные гиганты уверенно поплыли.

Военная техника: самые лучшие на сегодняшний день танки мира

Отметим, что гусеничные амфибии LVTP-7 американского производства были приняты на вооружении еще в 1972 году. Сегодня выпускаются их модернизированные версии – Amphibious Assault Vehicle 7 (AAV-7). Эти машины завоевали популярность благодаря выдающимся техническим характеристикам.

Имея длину 7,94 ширину 3,27 и высоту 3,26 м, амфибии оснащены алюминиевым корпусом с толщиной стенок от 30 до 45 мм с противопульной защитой. Полная масса машин достигает 29 тонн. LVTP-7 имеют экипаж из трех человек (водителя, командира и стрелка) и способны перевозить до 25 человек десанта. В качестве вооружения стандартно применяется 12,7-мм пулемет и 40-мм автоматический гранатомет.

РФ примет на вооружение БМОП "Терминатор-2" на базе танка Т-72 (Видео)

В качестве силового агрегата применяются либо турбодизель Detroit Diesel 8V-53T (P-7) мощностью 525 л.с, либо 400-сильный турбодизель Cummins VT 400 903 (P-7A1). Максимальная скорость на суше – до 65 км/ч, на плаву – до 13 км/ч. 

Военная техника: удивительные и перспективные виды оружия будущего

Сегодня гусеничные амфибии LVTP-7 применяются в армиях Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Испании, Италии, Камбоджии, Южной Кореи ,США, Таиланда и Тайваня. Эти машины успешно участвовали в таких известных военных операциях как вторжение в Гренаду, «Буря в пустыне» и в Иракской войне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, LVTP-7, Амфибия, Военная техника, Военные технологии, Вооружение, Индонезия, Новости технологий, Оружие, Техно, Техноновости.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

В Саудовской Аравии начали расследование дел "коррупционеров" ЕС обвинил власти Сирии и ее союзников в применении химоружия В ООН отреагировали на сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте

Последние новости

Колоритные ретроснимки, сделанные в Афганистане в середине ХХ столетия (Фото) Disney и Pixar объявили дату выхода "Истории игрушек 4" Алонсо: "Макларен" опередит "Торо Россо" в чемпионате
Сегодня читают
01 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
02 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
03 Линарес - о предстоящем бое с Ломаченко
04 МАЗ представил великолепные новинки на выставке в Киеве (Видео)
05 У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
Новости сегодня
06:48 Президент Венесуэлы отказался принять участие в Саммите Америк
06:43 Завораживающие снимки обычных вещей, какими их мало кто видел (Фото)
06:41 Начните день с улыбки: свежие анекдоты 11 апреля
06:39 Цукерберг: Мы слишком медленно реагировали на российских ботов
06:34 Франция приложит все усилия, по закрытию так называемого "представительства ДНР"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов
Новости: "Нафтогаз": Северный поток 2 стремительно теряет "кудри ягненка" "Нафтогаз" дал оценку словам Меркель о "Северном потоке 2"
Новости: У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
Новости: Дома будущего: интересные идеи инновационных домов (Фото) Дома будущего: интересные идеи инновационных домов (Фото)
Добавить комментарий
0