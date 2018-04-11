Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)

Корпус морской пехоты Индонезии, имеющий на вооружении гусеничные амфибии LVTP-7, продемонстрировал невероятные возможности этих машин.

Только представьте, с крутого пирса высотой около трех метров эти бронемашины на полном ходу прыгнул в неспокойные океанские воды. Море брызг и многотонные гиганты уверенно поплыли.

Отметим, что гусеничные амфибии LVTP-7 американского производства были приняты на вооружении еще в 1972 году. Сегодня выпускаются их модернизированные версии – Amphibious Assault Vehicle 7 (AAV-7). Эти машины завоевали популярность благодаря выдающимся техническим характеристикам.

Имея длину 7,94 ширину 3,27 и высоту 3,26 м, амфибии оснащены алюминиевым корпусом с толщиной стенок от 30 до 45 мм с противопульной защитой. Полная масса машин достигает 29 тонн. LVTP-7 имеют экипаж из трех человек (водителя, командира и стрелка) и способны перевозить до 25 человек десанта. В качестве вооружения стандартно применяется 12,7-мм пулемет и 40-мм автоматический гранатомет.

В качестве силового агрегата применяются либо турбодизель Detroit Diesel 8V-53T (P-7) мощностью 525 л.с, либо 400-сильный турбодизель Cummins VT 400 903 (P-7A1). Максимальная скорость на суше – до 65 км/ч, на плаву – до 13 км/ч.

Сегодня гусеничные амфибии LVTP-7 применяются в армиях Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Испании, Италии, Камбоджии, Южной Кореи ,США, Таиланда и Тайваня. Эти машины успешно участвовали в таких известных военных операциях как вторжение в Гренаду, «Буря в пустыне» и в Иракской войне.