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Франция приложит все усилия, по закрытию так называемого "представительства ДНР"

Валерия Фор-Мунтян
06:34 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Французский депутат подчеркнула, что это "очень болезненный вопрос для Франции".

 Франция делает все, чтобы закрыть так называемое "представительство ДНР" в Марселе.

Об этом в интервью Европейской правде заявила председатель группы дружбы с Украиной в Национальной ассамблее (нижней палате парламента Франции) Валерия Фор-Мунтян.

"Мы делаем все, чтобы эту ассоциацию закрыли. Наш министр подал в суд. Поверьте, в этом плане мы очень активно работаем", - заявила она.

Напомним, во французском городе Марсель 25 сентября 2017 года состоялось открытие так называемого "представительства ДНР". Его зарегистрировали в статусе общественного объединения, что не требует предварительного разрешения.

В ответ Франция заявила, что никогда не признавала так называемую "ДНР" и не имеет двусторонних контактов с псевдореспубликой.

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Новости мира, Валерия Фор-Мунтян, Марсель, Украина-Франция, Франция.
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