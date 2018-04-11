Египет: Вынесен смертный приговор 36 террористам

Военный суд в Египте приговорил к казни 36 людей, обвиняемых в причастности к трем взрывам в коптских христианских церквях. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Приговор вынесен на заседании суда 10 апреля. Согласно египетскому законодательству решение Военно-уголовного суда о смертном приговоре является предварительным и должно быть одобрено верховным муфтием", - говорится в сообщении.

В апреле 2017 года 46 людей погибли вследствие нападений смертников в двух коптских христианских храмах в египетских городах Танта и Александрия. После этого в стране ввели чрезвычайное положение. В декабре 2016 года 28 людей погибли вследствие нападения смертника на коптский храм в Каире. Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка "ИГИЛ"

Серия террористических атак на церкви и другие цели произошла после того, как в 2013 году египетская армия отстранила от должности президента Мохаммада Мурси, который был первым демократически избранным главой государства. Несколько вооруженных групп в Египте обвиняют коптское христианское меньшинство в поддержке армии.