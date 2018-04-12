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Трюдо призвал выступать против расизма и ненависти

Джастин Трюдо
01:42 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Канады призвал к действиям против расизма, ненависти и фанатизма во всех проявлениях.

Каждый гражданин должен противостоять расизму и другим формам ненависти.

Об этом говорится в обращении премьер-министра Канады Джастина Трюдо по случаю Дня памяти Холокоста.

"Каждое поколение должно знать, что случилось, и осознавать важные для нас ценности, чтобы сознательно повторять: "Никогда снова". Это не только слова, а призыв к действиям, призыв всегда выступать против расизма, ненависти и фанатизма во всех проявлениях. А также противостоять восстановлению антисемитизма, ксенофобии и предубеждений", - сказал Трюдо.

Он напомнил, что этот день напоминает о "внутренней ответственности за сохранение памяти о погибших, необходимости распространения историй свидетелей и применения горьких уроков Холокоста".

"Моменты памяти и обдумывания являются очень важными. Мы не можем позволить ужасам Холокоста померкнуть и не должны забывать опасность антисемитизма, равнодушия и замалчивания", - подчеркнул глава правительства Канады.

Как известно, сейчас в Израиле отмечается Йом га-Шоа - национальный день памяти, во время которого чествуются около шести миллионов евреев, уничтоженных во время Холокоста в результате действий Третьего Рейха и его союзников.

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Новости мира, Джастин Трюдо, Расизм, Холокост.
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