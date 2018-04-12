Трюдо призвал выступать против расизма и ненависти

Каждый гражданин должен противостоять расизму и другим формам ненависти.

Об этом говорится в обращении премьер-министра Канады Джастина Трюдо по случаю Дня памяти Холокоста.

"Каждое поколение должно знать, что случилось, и осознавать важные для нас ценности, чтобы сознательно повторять: "Никогда снова". Это не только слова, а призыв к действиям, призыв всегда выступать против расизма, ненависти и фанатизма во всех проявлениях. А также противостоять восстановлению антисемитизма, ксенофобии и предубеждений", - сказал Трюдо.

Он напомнил, что этот день напоминает о "внутренней ответственности за сохранение памяти о погибших, необходимости распространения историй свидетелей и применения горьких уроков Холокоста".

"Моменты памяти и обдумывания являются очень важными. Мы не можем позволить ужасам Холокоста померкнуть и не должны забывать опасность антисемитизма, равнодушия и замалчивания", - подчеркнул глава правительства Канады.

Как известно, сейчас в Израиле отмечается Йом га-Шоа - национальный день памяти, во время которого чествуются около шести миллионов евреев, уничтоженных во время Холокоста в результате действий Третьего Рейха и его союзников.