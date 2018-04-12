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СМИ: Мэй приказала направить флот к Сирии

Тереза Мэй
02:55 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Премьер Британии направила к Сирии подлодки и созвала экстренное заседание правительства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась переместить британские подводные лодки ближе к Сирии на расстояние ракетного выстрела.

По данным The Telegraph, удары могут начаться вечером в четверг, 12 апреля.

Премьер-министр также созвала на 12 апреля экстренное заседание правительства для обсуждения вариантов ответа Великобритании на химическую атаку в сирийском городе Дума.

Ожидается, что правительство поддержит намерение Мэй присоединиться к авиаударам под руководством США, но источники уточнили, что для принятия окончательного решения нужны дальнейшие переговоры с США и Францией и время потенциального удара еще не согласовано.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия в Сирии, не дожидаясь согласия парламента.

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Новости мира, Военные действия в Сирии, Премьер-министр Великобритании, Сирия, Тереза Мэй, Химическая атака в Думе.
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