СМИ: Мэй приказала направить флот к Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась переместить британские подводные лодки ближе к Сирии на расстояние ракетного выстрела.

По данным The Telegraph, удары могут начаться вечером в четверг, 12 апреля.

Премьер-министр также созвала на 12 апреля экстренное заседание правительства для обсуждения вариантов ответа Великобритании на химическую атаку в сирийском городе Дума.

Ожидается, что правительство поддержит намерение Мэй присоединиться к авиаударам под руководством США, но источники уточнили, что для принятия окончательного решения нужны дальнейшие переговоры с США и Францией и время потенциального удара еще не согласовано.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия в Сирии, не дожидаясь согласия парламента.