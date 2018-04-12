Австралия и Франция обсудят глобальные вызовы на высшем уровне

Президент Франции Эммануэль Макрон совершит свой первый визит в Австралию для обсуждения глобальных вызовов и вопросов двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает издание The Australian.

"Во время неопределенности и постоянных вызовов основанному на международном праве миропорядку, который поддерживают наши страны, нам следует продолжать сотрудничество для преодоления глобальных вызовов и ради наших народов", - прокомментировал предстоящую встречу премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

По его словам, Франция - один из "самых давних и близких друзей" Австралии.

Прогнозируется, что стороны также обсудят конфликт в Сирии, поскольку обе страны заявили о поддержке возможного военного удара США по Сирии.

Кроме глобальной повестки дня, стороны рассмотрят программу строительства французской компанией Naval Group подводных лодок для ВМФ Австралии, а также зону свободной торговли с ЕС.

"Мы обсудим следующие шаги в начале переговоров по соглашению о свободной торговле между Австралией и ЕС, которая должна реализовать наши планы открытых рынков и быть основанной на четких правилах либеральной торговой системы, которая будет содействовать усилению наших торговых и инвестиционных связей", - заявил глава австралийского правительства.

Как сообщалось, по словам Эммануэля Макрона, любые удары Франции в Сирии будут направлены на объекты, связанные с химическим оружием.