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Новая Зеландия не будет разрабатывать месторождения в океане

Океанские месторождения
11:18 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Разработка нефтегазовых месторождений в океане отныне под запретом в Новой Зеландии.

Правительство Новой Зеландии ввело запрет на поиски новых месторождений нефти и газа в океане для борьбы с изменением климата. Об этом сообщает АFР.

"Мы делаем важный шаг для решения проблемы изменения климата и создания чистого, зеленого и устойчивого будущего для Новой Зеландии", - прокомментировала решение правительства премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Отмечается, что оппозиция обвинила правительство в "экономическом вандализме", так как нефтегазовые компании создают тысячи рабочих мест и ежегодно пополняют бюджет страны. Д. Ардерн подчеркнула, что запрет не затронет уже существующие разрешения на бурение и георазведку, соответственно рабочие места не будут потеряны. "Мы добиваемся правильного баланса для Новой Зеландии - мы защищаем существующую отрасль и защищаем будущие поколения от изменения климата", - отметила премьер.

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Новости мира, Запрет, Месторождения, Новая Зеландия, Океан, Разработки.
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