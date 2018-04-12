"Мыши съели": в Аргентине у полицейских пропало полтонны марихуаны

Как сообщает The Guardian, исчезновение наркотиков было обнаружено во время проверки полицейского склада для конфискованных наркотиков в городе Пилар, в 60 км от столицы Буэнос-Айреса. Каннабис хранился там в течение двух лет. Но из 6 тонн, которые были зарегистрированы, было найдено только 5 тысяч 460 кг.

Подозрение упало на бывшего комиссара полиции города Хавьера Спесиа, который покинул свой пост в апреле 2017 года, не проведя инвентаризацию. Его замена, комиссар Эмилио Портеро, заметил нехватку и уведомил отдел внутренних дел, который осмотрел склад.

Спесиа и трое его подчиненных предложили одно и то же объяснение: пропавшие наркотики были “съедены мышами”.

Но судебно-медицинские эксперты заявили в суде, что сомневаются, что даже большое количество грызунов могло съесть столько марихуаны. "Эксперты университета Буэнос-Айреса объяснили, что мыши не будут принимать наркотик в пищу, и что если бы большая группа мышей съела его, на складе нашли бы много трупов", - сказал представитель судьи.

Четыре сотрудника полиции были вызваны для дачи показаний перед судьей 4 мая. Судья будет пытаться определить, является ли пропавшая марихуана результатом "намеренных действий или небрежности". Относительно Спесии также проводят внутреннее расследование по поводу непредоставления им отчета о доходах за прошлый год.

Как сообщалось, 23 марта в бразильском муниципалитете Татуи задержали 22-летнего торговца марихуаной. Он пытался сбежать и выбросить наркотики, но благодаря полицейской собаке улики были собраны. Фото собаки, сделанное при задержании, покорило сеть.