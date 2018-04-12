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"Мыши съели": в Аргентине у полицейских пропало полтонны марихуаны

Марихуана
17:30 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Восемь аргентинских полицейских были уволены после того, как утверждали, что более полутонны марихуаны, которая исчезла из полицейского склада, съели мыши.

Как сообщает The Guardian, исчезновение наркотиков было обнаружено во время проверки полицейского склада для конфискованных наркотиков в городе Пилар, в 60 км от столицы Буэнос-Айреса. Каннабис хранился там в течение двух лет. Но из 6 тонн, которые были зарегистрированы, было найдено только 5 тысяч 460 кг.

Подозрение упало на бывшего комиссара полиции города Хавьера Спесиа, который покинул свой пост в апреле 2017 года, не проведя инвентаризацию. Его замена, комиссар Эмилио Портеро, заметил нехватку и уведомил отдел внутренних дел, который осмотрел склад.

Спесиа и трое его подчиненных предложили одно и то же объяснение: пропавшие наркотики были “съедены мышами”.

Но судебно-медицинские эксперты заявили в суде, что сомневаются, что даже большое количество грызунов могло съесть столько марихуаны. "Эксперты университета Буэнос-Айреса объяснили, что мыши не будут принимать наркотик в пищу, и что если бы большая группа мышей съела его, на складе нашли бы много трупов", - сказал представитель судьи.

Четыре сотрудника полиции были вызваны для дачи показаний перед судьей 4 мая. Судья будет пытаться определить, является ли пропавшая марихуана результатом "намеренных действий или небрежности". Относительно Спесии также проводят внутреннее расследование по поводу непредоставления им отчета о доходах за прошлый год.

Как сообщалось, 23 марта в бразильском муниципалитете Татуи задержали 22-летнего торговца марихуаной. Он пытался сбежать и выбросить наркотики, но благодаря полицейской собаке улики были собраны. Фото собаки, сделанное при задержании, покорило сеть.

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Новости мира, Аргентина, Марихуана, Наркотики, Полицейские.
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