Президенты Польши и Израиля возглавили в Освенциме "марш живых"

Участники марша прошли три километра от концлагеря Аушвиц I до концлагеря Аушвиц ІІ.

Главная церемония почтения памяти погибших состоялась у руин двух наибольших крематориев.

"Мы всегда будем помнить их историю, нравы, обыденную жизнь... Шесть миллионов евреев были убиты во время Холокоста, но для нас это никогда не будет статистикой", - заявил Ривлин.

Он добавил, что Израиль и дальше будет исследовать историю своих предков в Германии, Украине, Польше, Венгрии, Греции и других странах.

Президент также отметил, что Израилю вместе с Польшей необходимо создать исследовательский институт, который будет работать над почтением памяти жертв и который будет гарантировать, что Холокост никогда не повторится.

В свою очередь Дуда подчеркнул, что в Польше будут всегда помнить преступления нацистов и тех, кто с ними сотрудничал. По его словам, общее присутствие поляков и евреев на "марше живых" является свидетельством "победы жизни над смертью, победы памяти над ложью и забвением".

Первый "марш живых" состоялся в 1988 году. С тех пор он ежегодно проводится в Польше.

Нацистский концлагерь в Освенциме создан в 1940 году. В нем были убиты 1,1 млн людей, из которых около миллиона были евреями.