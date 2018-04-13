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Президенты Польши и Израиля возглавили в Освенциме "марш живых"

Анджей Дуда и Реувен Ривлин
02:52 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Анджей Дуда и Реувен Ривлин, а также 12 тысяч других участников приняли участие в Освенциме в "марше живых" в память о погибших в концлагерях Аушвиц-Биркенау.

Участники марша прошли три километра от концлагеря Аушвиц I до концлагеря Аушвиц ІІ.

Главная церемония почтения памяти погибших состоялась у руин двух наибольших крематориев.

"Мы всегда будем помнить их историю, нравы, обыденную жизнь... Шесть миллионов евреев были убиты во время Холокоста, но для нас это никогда не будет статистикой", - заявил Ривлин.

Он добавил, что Израиль и дальше будет исследовать историю своих предков в Германии, Украине, Польше, Венгрии, Греции и других странах.

Президент также отметил, что Израилю вместе с Польшей необходимо создать исследовательский институт, который будет работать над почтением памяти жертв и который будет гарантировать, что Холокост никогда не повторится.

В свою очередь Дуда подчеркнул, что в Польше будут всегда помнить преступления нацистов и тех, кто с ними сотрудничал. По его словам, общее присутствие поляков и евреев на "марше живых" является свидетельством "победы жизни над смертью, победы памяти над ложью и забвением".

Первый "марш живых" состоялся в 1988 году. С тех пор он ежегодно проводится в Польше.

Нацистский концлагерь в Освенциме создан в 1940 году. В нем были убиты 1,1 млн людей, из которых около миллиона были евреями.

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Новости мира, "Марш живых", Анджей Дуда, Израиль, Польша, Реувен Ривлин.
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