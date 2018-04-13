Трамп и Мэй пришли к соглашению по Сирии
Новости мира: Дональд Трамп и Тереза Мэй договорились продолжать тесно работать над международным ответом на предполагаемое применение химоружия в Сирии.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорились, что необходимо найти международный ответ, направленный на запрет использования химического оружия в Сирии.
Об этом сообщила в четверг пресс-служба премьер-министра, передает Reuters.
"Они пришли к соглашению, что крайне важно, чтобы использование химического оружия не осталось безнаказанным, а также о необходимости сдерживанию дальнейшего использования химического оружия режимом Асада", - говорится в сообщении.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел встречу по Сирии с советниками по нацбезопасности. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США пока не принял окончательного решения о действиях в ответ на химатаку в сирийской Думе.
"Мы продолжаем анализировать полученные разведданные и проводим переговоры с нашими партнерами и союзниками", - заявили в Белом доме.
Трамп также намерен провести переговоры относительно действий в Сирии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.