Болгария отказала США в экстрадиции четырех своих граждан

Генеральная прокуратура Болгарии отказала США в экстрадиции четырех болгарских граждан, подозреваемых в нарушении торгового эмбарго, введенного против Сирии.

Об этом сообщил генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

"В МВД Болгарии поступил иск от Бюро Интерпола в Вашингтоне с требованием о выдаче правоохранительным органам США четырех наших граждан, подозреваемых в нарушении торгового эмбарго, введенного против Сирии. ", - заявил генпрокурор.

По его словам, правоохранительным органам Болгарии известно место нахождения упомянутых граждан, однако прокуратура не станет их задерживать и принимать к ним меру пресечения в виде ареста.

Сатаров сообщил также, что правоохранительные органы США подозревают болгарских граждан в причастности к поставкам в Сирию запасных частей для самолетов.