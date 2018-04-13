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Болгария отказала США в экстрадиции четырех своих граждан

Флаг Болгарии
06:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости мира: Болгарские граждане должны быть защищены болгарской прокуратурой, заявил Сотир Цацаров.

Генеральная прокуратура Болгарии отказала США в экстрадиции четырех болгарских граждан, подозреваемых в нарушении торгового эмбарго, введенного против Сирии.

Об этом сообщил генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

"В МВД Болгарии поступил иск от Бюро Интерпола в Вашингтоне с требованием о выдаче правоохранительным органам США четырех наших граждан, подозреваемых в нарушении торгового эмбарго, введенного против Сирии. ", - заявил генпрокурор.

По его словам, правоохранительным органам Болгарии известно место нахождения упомянутых граждан, однако прокуратура не станет их задерживать и принимать к ним меру пресечения в виде ареста.

Сатаров сообщил также, что правоохранительные органы США подозревают болгарских граждан в причастности к поставкам в Сирию запасных частей для самолетов.

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Новости мира, Болгария, Сотир Цацаров, США, Экстрадиция четырех болгарских граждан.
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