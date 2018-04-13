Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НБУ оценили влияние новых антироссийских санкций на экономику Украины В НБУ оценили влияние новых антироссийских санкций на экономику Украины
Новости: Британия отправила к Сирии самолет управления нанесением ударов Британия отправила к Сирии самолет управления нанесением ударов
Новости: Бой Усик - Гассиев перенесен Бой Усик - Гассиев перенесен
Новости: Факты о Луне, которые не могут объяснить современные ученые Факты о Луне, которые не могут объяснить современные ученые
X

Теракт во время футбольного матча в Сомали: погибли пять человек

Теракт в Сомали
08:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: На футбольном стадионе в Сомали прогремел взрыв, в результате чего пять человек погибли и восемь пострадали.

Пять человек погибли, восемь пострадали во время взрыва, который произошел в четверг, 12 апреля, на футбольном стадионе в сомалийском городе Барави во время матча местных команд.

Об этом сообщает телеканал новостей "24" со ссылкой на местное агентство Garowe Online.

"Пять футбольных фанатов погибли, восемь пострадали. Скорее всего, число погибших возрастет, так как состояние нескольких раненых оценивается как критическое", – сказал комиссар города Херси Барре Дже.

По его словам, самодельное взрывное устройство было заложено на трибунах для особо важных гостей. Футболисты в результате взрыва не пострадали.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, но полиция предполагает, что к теракту причастна радикальная  группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов").

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Аш-Шабаб, Барави, Сомали, Теракт в Сомали.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Новая Зеландия не будет разрабатывать месторождения в океане Канада не станет принимать участие в сирийской операции На миротворцев ООН напали в ЦАР

Последние новости

СМИ: Трамп рассматривает восемь объектов для возможного удара в Сирии Какие стандарты мужской красоты существуют в разных уголках мира (Фото) Диетологи рассказали о лучших способах похудения
Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
02 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
03 НАПК внесло предписание Авакову
04 Медики рассказали, как быстрее остановить икоту
05 Эксперты подсказали легкое упражнение, которое сделает живот плоским за 2 недели
Новости сегодня
09:15 Маникюр 2018: матовые идеи весеннего маникюра (Фото)
09:12 Стало известно, кто возглавит автоконцерн Volkswagen
09:04 Цены на нефть отошли от трехлетних максимумов
08:59 Жуткая травма игрока "Арсенала", с которой он играл против ЦСКА
08:53 В Балтийском море разбился российский военный вертолет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Литва обсудили вопросы сотрудничества в сфере киберзащиты Украина и Литва обсудили вопросы киберзащиты
Новости: Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций
Новости: Президенты Украины и Египта обсудили реализацию двусторонних экономических проектов Президенты Украины и Египта обсудили реализацию двусторонних экономических проектов
Новости: Хлое Кардашьян преждевременно родила девочку Хлое Кардашьян преждевременно родила девочку
Добавить комментарий
0