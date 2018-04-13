Теракт во время футбольного матча в Сомали: погибли пять человек

Пять человек погибли, восемь пострадали во время взрыва, который произошел в четверг, 12 апреля, на футбольном стадионе в сомалийском городе Барави во время матча местных команд.

Об этом сообщает телеканал новостей "24" со ссылкой на местное агентство Garowe Online.

"Пять футбольных фанатов погибли, восемь пострадали. Скорее всего, число погибших возрастет, так как состояние нескольких раненых оценивается как критическое", – сказал комиссар города Херси Барре Дже.

По его словам, самодельное взрывное устройство было заложено на трибунах для особо важных гостей. Футболисты в результате взрыва не пострадали.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, но полиция предполагает, что к теракту причастна радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов").