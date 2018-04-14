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США предъявили Сирии ультиматум

Никки Хейли
19:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: На экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в Сирии США пригрозили Сирии полномасштабной военной операцией.

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания прибегли к применению военной силы против режима Б. Асада в Сирии после того, как все дипломатические инструменты прекратить его химические атаки были исчерпаны. Об этом заявила в субботу на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке постоянный представитель США при Организации Никки Хейли.

"Сирийский режим заставил нас принять меры", - заявила представитель США вопреки заявлениям России и Сирии о том, что силы Б. Асада не применяли химическое оружие. Н. Хейли назвала "лживой" позицию России, которая защищает сирийский режим и отрицает очевидные факты. "Вчерашние военные действия стали нашим четко понятным месседжем. США не позволят режиму Асада продолжать применение химического оружия", - заявила американский дипломат. Она также озвучила ультиматум сирийскому режиму, пригрозив новой силовой реакцией в ответ на использование каких-либо химических реагентов. "Если Сирия вновь применит газ, США будут переведены в полную боевую готовность", - отметила представитель Соединенных Штатов.

 

 

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Новости мира, ООН, Сирия, Совбез, США, Ультиматум.
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