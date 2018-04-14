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Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство

Василий Небензя
20:12 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Россия требует от Совбеза ООН осудить акт агрессии США, Франции и Великобритании против Сирии.

Россия распространила в Совете безопасности ООН проект резолюции, осуждающей "акт агрессии" против Сирии со стороны США, Франции и Великобритании. Об этом сообщает постпредство РФ при ООН.

"Россия распространила проект резолюции Совбеза ООН, осуждающий акты агрессии со стороны США и ее союзников против Сирии", - сообщили в мисии. Во время экстренно созванного заседания СБ ООН в субботу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что действия США и союзников в Сирии - это хулиганство в международных отношениях.

"Россия делала всё возможное, чтобы убедить США и их союзников отказаться от милитаристских планов, чреватых новым витком насилия в Сирии и дестабилизацией на Ближнем Востоке. Но Вашингтон, Лондон и Париж предпочли пропустить мимо ушей призывы к здравомыслию", - отметил он. По его словам, все происходит "по отработанной схеме: провокация - ложные обвинения - фальшивый приговор - наказание.......Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях", - добавил В. Небензя.

При этом во время своего выступления поспред США при ООН Никки Хейли отметила, что "говорила сегодня с утра с президентом (Дональдом Трампом - ред.), и он сказал, что, если сирийский режим вновь использует отравляющий газ, Соединенные Штаты в полном боевом настрое".

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Новости мира, Василий Небензя, ООН, Россия, Сирия, Совбез.
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