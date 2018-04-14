Проект резолюции по Сирии отклонен Совбезом ООН

Российский проект резолюции СБ ООН, осуждающий ракетный удар по Сирии, не был принят, так как не набрал необходимое количество голосов.

"Результаты голосования следующие: три голоса "за", восемь голосов "против" при четырех воздержавшихся. Проект резолюции не принимается из-за того, что не было получено должное количество голосов", - заявил по итогам голосования по российскому проекту постпред Перу при ООН и председатель СБ ООН в апреле Густаво Меса-Куадро.

За российский документ проголосовали, помимо России, Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов СБ, включая Францию, США и Великобританию, высказались "против". Для принятия проекта резолюции необходимы девять голосов. По итогам голосования постпред Франции при ООН Франсуа Делатр заявил, что члены СБ ООН не одобрили российский проект резолюции, так как понимают, что эта военная операция была необходима. "Члены СБ ООН направили ясное сообщение о том, что понимают цели нашей операции", - сказал он после голосования".