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Торонто накрыл ледяной дождь

Гололед
06:32 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Более 220 самолетов не смогли вылететь и примерно столько же не приземлилось из-за плохих погодных условий.

Из-за сложных погодных условий в крупнейшем в Канаде аэропорту города Торонто пришлось отменить около полутысячи рейсов.

Кроме этого, в городе в течение суток было зарегистрировано более 550 ДТП, вызванных преимущественно гололедом. Дорожная полиция обратилась к жителям мегаполиса с просьбой не выезжать из дома без крайней необходимости.

На улицы города выехали 80 грузовиков, посыпающих дороги противоледяной смесью.

Сложностей добавляют и мощные порывы ветра, достигающие 80 км/час. Сейчас около 6 тыс. жителей города остались без электроснабжения из-за оборванных проводов. Ожидается, что их количество существенно возрастет в ближайшие часы, поскольку, по прогнозам метеорологов, в воскресенье в Торонто будет продолжать падать дождь при минусовой температуре воздуха, что приведет к накоплению слоя льда до 2 см.

Необычно холодная погода и гололедица заставила по меньшей мере четыре университета отменить занятия и перенести экзамены из-за беспокойства, что студенты могут травмироваться по дороге к учебным заведениям.

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Все по теме:

Новости мира, Гололед, Дождь, Канада, Новости мира, Погода, Снег, Торонто.
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