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Боевики атаковали базу миротворцев в Мали

Миротворцы в Мали
08:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: По сообщениям СМИ, боевики атаковали базу, замаскировавшись под "Голубые каски", в результате перестрелки один миротворец погиб.

В результате нападения боевиков на базу ООН в Мали погиб один миротворец, еще 10 получили ранения. Об этом говорится в сообщении на официальной Twitter-странице миротворческой операции ООН в Мали.

"MINUSMA подтверждает, что на ее базу в городе Тимбукту было совершено нападение с применением начиненного взрывчаткой автомобиля и минометов. Состоялся обмен огнем. Сейчас ситуация уже находится под контролем", - сообщили в миссии ООН. В следующем сообщении отмечается, что в результате нападения погиб один миротворец и еще десять получили ранения.

В то же время, по данным СМИ, боевики напали также и на французскую военную базу, при чем сделали это, переодевшись в миротворцев. "Террористы, одетые в голубые шлемы на двух автомобилях, начиненных взрывчаткой, и с опознавательными знаками армии Мали и ООН, попытались прорваться в эти лагеря", - ссылается Reuters на заявление правительства Мали. Международная миротворческая операция в Мали является самой кровавой в истории ООН. По состоянию на конец марта в этой стране погибло 162 миротворца, хотя миссия длится 5 лет.

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Новости мира, Боевики, Мали, Миротворцы, Нападение, Тимбукту.
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