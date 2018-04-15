Боевики атаковали базу миротворцев в Мали

В результате нападения боевиков на базу ООН в Мали погиб один миротворец, еще 10 получили ранения. Об этом говорится в сообщении на официальной Twitter-странице миротворческой операции ООН в Мали.

La MINUSMA confirme une importante attaque complexe sur son camp à #Tombouctou cet après-midi (mortiers+échanges de tirs+attaque au véhicule suicide). Situation sous contrôle. #Mali — MINUSMA (@UN_MINUSMA) 14 апреля 2018 г.

"MINUSMA подтверждает, что на ее базу в городе Тимбукту было совершено нападение с применением начиненного взрывчаткой автомобиля и минометов. Состоялся обмен огнем. Сейчас ситуация уже находится под контролем", - сообщили в миссии ООН. В следующем сообщении отмечается, что в результате нападения погиб один миротворец и еще десять получили ранения.

В то же время, по данным СМИ, боевики напали также и на французскую военную базу, при чем сделали это, переодевшись в миротворцев. "Террористы, одетые в голубые шлемы на двух автомобилях, начиненных взрывчаткой, и с опознавательными знаками армии Мали и ООН, попытались прорваться в эти лагеря", - ссылается Reuters на заявление правительства Мали. Международная миротворческая операция в Мали является самой кровавой в истории ООН. По состоянию на конец марта в этой стране погибло 162 миротворца, хотя миссия длится 5 лет.