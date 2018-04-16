17 стран могут не признать выборы в Венесуэле

США и 16 стран Латинской Америки угрожают не признать запланированные на 20 мая этого года президентские выборы в Венесуэле, если она не обеспечит прозрачный ход голосования, не освободит политических заключенных и не допустит к участию в выборах оппозиционеров.

Такое предостережение содержит принятое в субботу, 14 апреля, совместное заявление участников Саммита Америк, который проводится в столице Перу Лиме, передает DW со ссылкой на информагенство AFP.

Исходя из условий, которые наблюдаются сейчас в Венесуэле, нельзя рассчитывать на "легитимность" и "убедительность" голосования и его результатов, отмечается в совместном заявлении. Вице-президент США Майкл Пенс назвал предстоящие выборы в Венесуэле "обманом". На пленарном заседании саммита он также пообещал, что Вашингтон и в дальнейшем будет оказывать совместно со своими союзниками "давление" на Каракас, чтобы восстановить демократию в этой южноамериканской стране.

Венесуэльское руководство, если оно стремится к признанию выборов участниками американского саммита, должно предоставить "гарантии" прозрачного хода голосования, освободить политических заключенных и допустить к участию в выборах оппозиционеров, говорится в совместном заявлении участников встречи.

Напомним, что в конце февраля действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о решении выдвигать свою кандидатуру на перевыборах. Следующий президент будет руководить страной до 2025 года. США уже и раньше заявляли, что не будут признавать результатов досрочных выборов президента Венесуэлы из-за притеснения оппозиции. Так же ряд латиноамериканских стран осудили стремительную организацию голосования еще до того, как правительство социалистов и оппозиция завершили переговоры по урегулированию кризиса в стране, а также недопуск к выборам многочисленных критиков власти.

Оппозиция возлагает на Мадуро ответственность за тяжелую экономическую ситуацию в стране. В конце августа 2017 года США ввели санкции против Николаса Мадуро, которые предусматривают замораживание активов, находящихся под юрисдикцией США, а также запрет физическим и юридическим лицам из США вести бизнес с ним.