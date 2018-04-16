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У самолета в Канаде во время посадки взорвались колеса шасси

Самолет А320 компании "Air Canada"
10:16 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Канаде пилот авиакомпании "Air Canada" посадил самолет с пробитыми шасси.

Несмотря на проблемы с шасси, пилот аэробуса "А320" авиакомпании "Air Canada" благополучно посадил самолет в аэропорту канадского Галифакса.

Об этом корреспонденту рассказали в администрации аэропорта.

Самолет двигался по маршруту Орландо — Галифакс, на подлете к месту назначения обнаружились проблемы с выпуском шасси. Команде пришлось обратиться с запросом на осуществление аварийной посадки, после чего к взлетной полосе прибыли спасатели.

Во время посадки два колеса шасси взорвались, однако пилоту удалось стабилизировать самолет и завершить маневр.

Тем не менее, аэропорт был вынужден на некоторое время закрыть одну из двух посадочных полос, чтобы отбуксировать самолет в безопасное место.

В результате инцидента никто из пассажиров и экипажа не пострадал, самолет получил повреждения фюзеляжа. На месте ведется расследование.

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Новости мира, Air Canada, Аварийная посадка, Канада, Посадка самолета, Самолет в Канаде.
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