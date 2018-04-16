У самолета в Канаде во время посадки взорвались колеса шасси

Несмотря на проблемы с шасси, пилот аэробуса "А320" авиакомпании "Air Canada" благополучно посадил самолет в аэропорту канадского Галифакса.

Об этом корреспонденту рассказали в администрации аэропорта.

Самолет двигался по маршруту Орландо — Галифакс, на подлете к месту назначения обнаружились проблемы с выпуском шасси. Команде пришлось обратиться с запросом на осуществление аварийной посадки, после чего к взлетной полосе прибыли спасатели.

Во время посадки два колеса шасси взорвались, однако пилоту удалось стабилизировать самолет и завершить маневр.

Тем не менее, аэропорт был вынужден на некоторое время закрыть одну из двух посадочных полос, чтобы отбуксировать самолет в безопасное место.

В результате инцидента никто из пассажиров и экипажа не пострадал, самолет получил повреждения фюзеляжа. На месте ведется расследование.