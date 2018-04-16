У самолета в Канаде во время посадки взорвались колеса шасси
Новости мира: В Канаде пилот авиакомпании "Air Canada" посадил самолет с пробитыми шасси.
Несмотря на проблемы с шасси, пилот аэробуса "А320" авиакомпании "Air Canada" благополучно посадил самолет в аэропорту канадского Галифакса.
Об этом корреспонденту рассказали в администрации аэропорта.
Самолет двигался по маршруту Орландо — Галифакс, на подлете к месту назначения обнаружились проблемы с выпуском шасси. Команде пришлось обратиться с запросом на осуществление аварийной посадки, после чего к взлетной полосе прибыли спасатели.
Во время посадки два колеса шасси взорвались, однако пилоту удалось стабилизировать самолет и завершить маневр.
Тем не менее, аэропорт был вынужден на некоторое время закрыть одну из двух посадочных полос, чтобы отбуксировать самолет в безопасное место.
В результате инцидента никто из пассажиров и экипажа не пострадал, самолет получил повреждения фюзеляжа. На месте ведется расследование.