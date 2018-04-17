Канадский парламент осудил Асада, Россию и Иран за нарушение прав человека

Канада осуждает многочисленные нарушения прав человека, совершенные в Сирии правящим режимом и его сообщниками из России и Ирана.

Об этом во время заседания федерального парламента Канады заявил представитель министра иностранных дел Мет Декорси.

«Мы осуждаем режим Асада и его помощников - Россию и Иран - за неоднократные нарушения прав человека», - сказал Декорси.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками из международного сообщества над этим и многими другими вопросами, которые касаются сирийского режима и безопасности народа Сирии», - отметил представитель главы МИД.

Он добавил, что официальная Оттава также оказывает важную поддержку гуманитарным усилиям и «расследовательной миссии» в Сирии.