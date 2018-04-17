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Канадский парламент осудил Асада, Россию и Иран за нарушение прав человека

Канада
06:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Представитель МИД подчеркнул, что Канада поддерживает усилия международного сообщества по лишению режима Асада возможности использовать химическое оружие.

Канада осуждает многочисленные нарушения прав человека, совершенные в Сирии правящим режимом и его сообщниками из России и Ирана.

Об этом во время заседания федерального парламента Канады заявил представитель министра иностранных дел Мет Декорси.

«Мы осуждаем режим Асада и его помощников - Россию и Иран - за неоднократные нарушения прав человека», - сказал Декорси.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками из международного сообщества над этим и многими другими вопросами, которые касаются сирийского режима и безопасности народа Сирии», - отметил представитель главы МИД.

Он добавил, что официальная Оттава также оказывает важную поддержку гуманитарным усилиям и «расследовательной миссии» в Сирии.

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Все по теме:

Новости мира, Башар Асад, Иран, Канада, Нарушения прав человека, Россия, Сирия.
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