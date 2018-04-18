Оппозиция Канады требует "антироссийскую дубину"

Учитывая попытку России вмешаться в демократические процессы в Канаде, официальной Оттаве следует депортировать больше российских дипломатов. Такое мнение высказал теневой министр обороны Канады, депутат канадского парламента Джеймс Безан в интервью The Hill Times.

"Думаю, что мы могли бы выслать больше, чем четырех дипломатов", - прокомментировал Д. Безан депортацию в прошлом месяце Канадой четырех российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери.

По его словам, Канаде следует внимательнее присмотреться ко всем российским дипломатам в стране, пересмотрев общее дипломатическое присутствие России. "Они активно пытаются дестабилизировать наш избирательный процесс и повлиять на результаты голосования", - отметил депутат. По его убеждению, Канаде надо ужесточить свои санкции против России, однако сделать это в согласовании с союзниками. "Если мы хотим послать заметный сигнал относительно нападения в Солсбери, то должны вооружиться еще большей дубиной и проредить ряды дипломатов, которые находятся в Канаде, но могут причастны к случившемуся в Великобритании", - заметил Д. Безан. Он добавил, что Канада должна "продолжать побуждать наших союзников делать больше для изоляции Путина и сдерживания его империалистических амбиций".