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Назван возможный преемник Рауля Кастро

Мигель Диас-Канель
22:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Первый заместитель Рауля Кастро официально номинирован на пост кубинского лидера.

 Первый заместитель председателя Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель был официально номинирован в ходе сессии Национальной ассамблеи народной власти (парламента) на пост председателя Госсовета, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Кандидатуру М.Диас-Канеля предложила комиссия по кандидатам, ее должен одобрить парламент. Как отмечают западные СМИ, он стал единственным кандидатом на этот пост.

Ожидается, что сессия кубинского парламента продлится два дня, результаты голосования по кандидатуре будущего лидера должны стать известны в четверг.

Председатель Госсовета Куба - высшая государственная должность в стране, помимо прочего, председатель Госсовета является председателем совета министров и верховным главнокомандующим. Р.Кастро занимает эту должность с февраля 2008 года, до него председателем Госсовета был его старший брат Фидель Кастро.

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Новости мира, Госсовет Кубы, Куба, Мигель Диас-Канель, Рауль Кастро.
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